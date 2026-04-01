In fiamme un compattatore di rifiuti

Vigili del fuoco, nel pomeriggio di martedì 31 marzo, in via Stradivari a Giussano: pompieri di Seregno e Lissone del comando di Monza sono arrivati per spegnere un piccolo incendio divampato al compattatore di rifiuti.

Incendio in via Stradivari

Grande mobilitazione di mezzi, martedì 31 marzo in via Stradivari a Giussano a causa di un incendio. Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute, presso l’area esterna di un supermercato, a seguito del fuoco che si è sprigionato all’interno di un compattatore di rifiuti.

Nessun ferito

Per cause in fase di accertamento, le fiamme hanno interessato il macchinario e i materiali contenuti all’interno. E per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. Le squadre operative hanno provveduto alle operazioni di spegnimento, messa in sicurezza dell’area e bonifica dei materiali coinvolti, evitando la propagazione dell’incendio alle aree circostanti.

In posto due autopompe serbatoio da Seregno e Lissone e una autobotte pompa da Lissone.