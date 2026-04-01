In fiamme un compattatore di rifiuti

Vigili del fuoco, nel pomeriggio di martedì 31 marzo, in via Stradivari a Giussano: pompieri di Seregno e Lissone del comando di Monza sono arrivati per spegnere un piccolo incendio divampato al compattatore di rifiuti.
Incendio in via Stradivari
Grande mobilitazione di mezzi, martedì 31 marzo in via Stradivari a Giussano a causa di un incendio. Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute, presso l’area esterna di un supermercato, a seguito del fuoco che si è sprigionato all’interno di un compattatore di rifiuti.