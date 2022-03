In giro malgrado il decreto di espulsione

Controlli della Polizia di Stato

Verifiche a Seregno degli uomini della Questura nelle zone della stazione, dei Parchi La Porada e 25 Aprile

E' stato intercettato a Seregno, malgrado fosse destinatario di un provvedimento di espulsione: il marocchino è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

Nell’ambito delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio svolto dalla Questura lunedì 21 marzo, su disposizione del Questore della provincia Marco Odorisio, sono stati eseguiti controlli nelle aree di Seregno e più sensibili sotto il profilo della criminalità e dei fenomeni di degrado urbano: stazione ferroviaria, Parco 25 Aprile, Parco La Porada, via Mazzini, piazza Roma e corso del Popolo dove si sono distribuiti uomini della Questura di Monza e della Brianza, oltre a equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e alla Polizia Locale di Seregno,

Nel corso dei servizi sono state identificate 17 persone e controllati tre esercizi commerciali, senza rilevare violazioni.

Durante i controlli all’area della dismessa fabbrica di carburatori “Dell’Orto” di via San Rocco è stato sorpreso un cittadino marocchino, privo di documenti, il quale, accompagnato preso gli uffici della Questura per l'identificazione, è risultato essere gravato da numerosi precedenti, tra i quali ricettazione e traffico di sostanze stupefacenti, alcuni dei quali con tanto di pena detentiva. A seguito di ulteriori accertamenti da parte dell’ufficio Immigrazione è emerso che il soggetto non aveva rispettato l'ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Questore di Monza e della Brianza a seguito di provvedimento di espulsione del Prefetto. Per questo è stato denunciato ed il Questore ha adottato un nuovo ordine di abbandonare il territorio italiano.