In manette un 37enne per detenzione ai fini di spaccio

Un 37enne è stato arrestato a Carate Brianza per detenzione ai fini di spaccio.

Arrestato a Carate Brianza

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 37enne di origini albanesi, residente a Giussano, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio perlustrativo nel centro cittadino di Carate Brianza, finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati, l’attenzione dei militari è stata attirata da un’autovettura ferma con a bordo un soggetto intento a cedere un piccolo involucro a un altro individuo. Alla vista della pattuglia, quest’ultimo ha tentato di occultare l’oggetto all’interno dei pantaloni.

Perquisizione estesa all’abitazione

Il successivo controllo ha permesso di rinvenire sull’acquirente, un 42enne del luogo, circa 5 grammi di cocaina, mentre il 37enne, conducente dell’auto, è stato trovato in possesso di ulteriori 1,20 grammi della medesima sostanza, suddivisa in due confezioni, e della somma in contanti di 1.270 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. La perquisizione estesa all’abitazione dell’arrestato ha portato al rinvenimento di un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Il processo per direttissima

Su disposizione della Procura della Repubblica di Monza, l’uomo è stato condotto al giudizio direttissimo, all’esito del quale il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il 37enne è stato inoltre deferito in stato di libertà per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari finalizzati a verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti alla guida. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore. Si precisa che la persona indagata è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.