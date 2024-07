Erano in due in moto e chi guidava non aveva la patente oltre al mezzo sprovvisto di assicurazione. A fermarli sono stati gli agenti della Polizia locale di Seregno nella serata di sabato 27 luglio.

In moto senza patente e senza assicurazione, presi dopo un inseguimento

La pattuglia era impegnata, insieme ad altri colleghi, in un controllo del territorio e si trovava a percorreva via Capitano Giulietti quando ha notato un motociclo Yamaha 500, con due persone a bordo, che percorreva la strada contromano. Gli agenti hanno subito intimato il segnale di alt, ignorato dal conducente del veicolo che – percorrendo contromano via Ronzoni si immetteva su via Marco Polo, per proseguire lungo via Luini.

La pattuglia si è quindi messa all’inseguimento del motociclo, che ha cercato di seminare gli agenti mantenendo una velocità molto elevata. L'inseguimento è terminato in prossimità della rotatoria con via Beato Angelico e via Nazioni Unite, dove il motoveicolo ha tamponato un auto che aveva impegnata la rotatoria. I due, dopo l'impatto, hanno tentato di darsi alla fuga a piedi, uno riparandosi in alcuni androni di edifici privati, l’altro tentando di dissimularsi tra le auto in sosta.

Grazie anche alla collaborazione dei cittadini, gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a trovare e fermare i due soggetti in fuga, classe 2005 e 2004, entrambi cittadini italiani e residenti a Carate Brianza. Nessuno dei due risultava aver precedenti e non risultavano sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti. E' emerso però che il conducente era privo del documento di guida e che il motoveicolo non era assicurato.

I due giovani sono stati portati per controlli al San Gerardo di Monza e poi dimessi con una prognosi di 3 giorni per il conducente e di un giorno per il passeggero.

Sanzioni e denuncia

La Polizia Locale, oltre che alla irrogazione di sanzioni amministrative per 7 mila euro relativi alla guida senza patente, per la mancata assicurazione del veicolo, guida contromano, superamento dei limiti di velocità e il tentativo di allontanarsi dal luogo del sinistro, ha disposto il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca del motociclo. Inoltre i due giovani sono stati denunciati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.