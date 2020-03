In ospedale venti tablet per i pazienti Covid positivi

Venti tablet per i pazienti Covid positivi. Sono ora disponibili presso l’ospedale di Vimercate. Una parte potrebbero andare anche in Terapia Intensiva.

Ultimata la configurazione da parte degli informatici, sono stati distribuiti nei reparti in cui sono degenti pazienti Covid positivi. Sono 20 Tablet acquisiti dall’ospedale di Vimercate grazie a donazioni varie di singoli cittadini ( ad esempio la raccolta fondi avviata da alcuni ragazzi attraverso la piattaforma GoFundMe con la campagna “Insieme con Vimercate” per la lotta al coronavirus). Ma anche grazie ad un’azienda leader nel campo dell’innovazione (Accura srl). Una quota di questi dispositivi potrebbero andare anche in Terapia Intensiva.

Lontani ma vicini

I tablet – semplici da utilizzare, anche da parte di anziani o da malati meno avvezzi alle nuove tecnologie – sono stati resi disponibili per i pazienti soprattutto per effettuare video-chiamate o mandare messaggi vocali: un’opportunità per sentirsi meno soli e per mantenere vivi i legami con i propri familiari.

