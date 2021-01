In paese si aggira… un “ibis sacro”

Curioso avvistamento a Ornago, dove nei giorni scorsi è stato visto circolare… un “ibis sacro”. Grande lo stupore dei cittadini che si sono trovati davanti l’uccello di orgine egiziana.

Avvisato l’Enpa

Si aggirava solitario per le vie di Ornago, incurante delle automobili e delle persone che gli sfilavano accanto (decisamente incuriosite). Non stiamo parlando di un cagnolino smarritosi o di un gattino scappato di casa, ma di un «ibis sacro», uccello originario dell’Egitto (paese in cui attualmente è però praticamente estinto). Un animale decisamente insolito per Ornago, ma che tuttavia da qualche anno sembra aver trovato «casa» in diverse zone della pianura padana, «allettato» dalle risaie e dagli specchi d’acqua presenti in particolare nei territori del mantovano e del pavese. L’«ibis sacro» è stato visto circolare per le vie di Ornago a cavallo dell’ultimo dell’anno, scatenando la curiosità dei cittadini, che hanno «invaso» i social del paese con le foto del bizzarro uccello. Qualcuno ha immediatamente contattato l’Enpa, chiedendo informazioni su come comportarsi in presenza di un animale simile. Dall’Ente Nazionale Protezione Animali sono arrivate solo rassicurazioni circa la scarsa pericolosità (almeno per gli essere umani) dell’uccello, che è stato quindi lasciato libero di circolare per le vie del paese. E chissà che non possa essere di buon auspicio per l’anno appena iniziato.

