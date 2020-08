In partenza i lavori per il potenziamento della condotta fognaria a servizio di tre strade

In partenza a Busnago i lavori per il potenziamento della condotta fognaria a servizio di tre strade. Oltre 700 mila euro l’impegno di spesa per porre fine agli allagamenti.

Busnago: al via i lavori per il potenziamento della condotta fognaria

Sono in partenza i lavori di BrianzAcque per il potenziamento della condotta fognaria a servizio di tre strade di Busnago, situate nella zona Sud Ovest del territorio comunale di Busnago. Più esattamente, si tratta di via delle Industrie, dei Noci ed Europa, arterie confinanti tra di loro e posizionate a cavallo tra la parte terminale della zona industriale e la sottostante zona residenziale.

Si punta ad evitare gli allagamento

Obiettivo dell’intervento è quello di dotare l’area di fognature con una capacità di portata maggiore così da porre fine alle problematiche di allagamento e di fuoriuscita di liquami dalle caditoie che si verificano in concomitanza con fenomeni di precipitazioni piovose intense e ad alta criticità.

Oltre 700 mila euro l’impegno di spesa

Secondo quanto messo a punto dal settore Progettazione e Pianificazione del gestore pubblico dell’idrico brianzolo, l’operazione di rifacimento del tratto di rete si protrarrà per circa tre mesi e mezzo con un costo economico di 710.804 euro. In totale, saranno sostituiti 275 metri circa di tubazioni: al posto degli attuali elementi, usurati dal tempo, ne verranno posati di nuovi, realizzati con materiali più resistenti e dotati di un diametro maggiore in modo da consentire volumi di apporto dei reflui maggiormente consistenti.

Prima dell’avvio del cantiere di BrianzAcque, sono previste una serie di attività propedeutiche da parte di altri gestori per lo spostamento di tratti di sottoservizi interferenti con i lavori.

“Quest’intervento rientra nella politica di investimenti che BrianzAcque ha preso a perseguire da anni per migliorare sempre più il servizio idrico fornito agli utenti modernizzando infrastrutture e realizzandone di nuove al passo con i tempi e con le tecnologie più avanzate” – afferma il Presidente e Ad, Enrico Boerci.

