In piazza a Desio era un'istituzione, Pierfranco Galimberti mancherà a tanti: "Ciao Taioli"

In piazza a Desio era un’istituzione, un amico di tanti in città. Sconcerto e dispiacere per la scomparsa di Pierfranco Galimberti, che tutti chiamavano amichevolmente "Il Taioli". E’ mancato a 86 anni, dopo un ricovero in ospedale.

Lutto per Pierfranco Galimberti: "Ciao Taioli"

Tutti in centro lo conoscevano e tanti hanno un ricordo o un aneddoto da raccontare. In sella alla sua bicicletta ogni giorno percorreva le strade della città e si preoccupava di annotare tutto quello che non funzionava, per poi segnalarlo all’Amministrazione comunale. Tra coloro che lo hanno voluto ricordare c’è anche il vicesindaco, Andrea Villa: "Per anni, tanti anni, è stato una presenza fissa in piazza sulle panchine davanti al bar Centrale. Arrivava in bicicletta da via Pallavicini, dove viveva con la moglie scomparsa da qualche anno".

"Un desiano doc, mancherà a tutti noi"

Negli anni della Giunta Pugliese, dall’assessore ai Lavori pubblici Giovani Resnati (Lega) ricevette una targa di encomio per il suo attaccamento alla città. Aggiunge Villa: