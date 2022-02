In posta senza il green pass, arrivano i carabinieri

carate brianza

Una 54enne ha denunciato il personale dell'ufficio per limitazione della libertà personale.

Si è presentata in posta a Carate Brianza senza il green pass e ha chiesto di poter ritirare una raccomandata intestata alla figlia ricoverata in ospedale.

In posta senza il green pass

L'episodio risale alla tarda mattinata di venerdì quando a una donna di 54 anni, residente in città, è stato negato l'accesso all'ufficio postale di via General Cantore 3. La caratese si è presentata senza green pass chiedendo al personale di poter ritirare una raccomandata per conto della figlia, impossibilità a farlo personalmente in quanto ricoverata in ospedale. Alla donna è stato però negato il servizio in quanto priva della certificazione verde. Ne è nata una discussione.

L'arrivo dei carabinieri

La donna ha chiesto al personale dell'ufficio postale di poter ritirare la raccomandata all'esterno della posta: una procedura che però non è prevista e che dunque le è stata negata. Ne è nata un'accesa discussione tanto da dover richiedere l'intervento dei Carabinieri ai quali la 54enne si è poi successivamente rivolta per sporgere una denuncia per "limitazione della libertà personale" citando l'articolo 13 della Costituzione.

