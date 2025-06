In prognosi riservata il motociclista coinvolto in un incidente a Birago

E' ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita, il motociclista 29enne rimasto coinvolto in un grave incidente in via Gerbino, a Birago, frazione di Lentate sul Seveso.

Incidente tra furgone e moto a Birago

Il sinistro è avvenuto ieri, venerdì 13 giugno 2025, poco prima delle 9, in via Gerbino 54, all'altezza della ditta "Velart". In base a quanto ricostruito, la moto con in sella un giovane del Milanese, stava percorrendo la provinciale da Lentate verso Misinto, mentre il furgone proveniva dalla direzione opposta. Giunto in prossimità dell'industria vetraria, doveva svoltare a sinistra, quando è avvenuto l'impatto con la moto.

Atterrato l'elisoccorso, motociclista in prognosi riservata

I soccorsi sono stati attivati in codice rosso e sul posto sono intervenute due ambulanze. Data la gravità della situazione, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, atterrato tra Lentate e Misinto. Ai soccorritori le condizioni del centauro sono apparse meno gravi di quanto temuto ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Ha riportato numerose fratture.

La Polizia Locale ha effettuato i rilievi

In via Gerbino, per i rilievi di rito, sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente e accertato le responsabilità.