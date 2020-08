In Provincia installata colonnina per ricarica auto elettriche. Si trova in via Grigna, nel parcheggio sotterraneo della sede istituzionale.

In Provincia installata colonnina per ricarica auto elettriche

La Provincia MB sostiene la mobilità urbana ecosostenibile con l’installazione di una stazione di ricarica per auto elettriche, nel parcheggio sotteranneo dalla sede istituzionale.

E’ infatti attiva da pochi giorni la wall box a disposizione dei dipendenti provinciali già in possesso di un’autovettura elettrica che può essere ricaricata nel giro di un paio d’ore. Per i dipendenti in procinto di cambiare auto – grazie al bonus previsto nel Decreto Rilancio dal 1°agosto – un incentivo a un grande cambiamento di stile di vita verso la sostenibilità.

E’ il consigliere Fabio Meroni, delegato alla Mobilità, il testimonial di questa iniziativa per incentivare, anche all’interno dell’Ente, l’acquisto di autovetture elettriche a basse emissioni di CO2 in un momento favorevole grazie agli incentivi statali per rilanciare il mercato delle auto e contemporaneamente sostenere una nuova cultura della mobilità.

“La Provincia è pronta a fare il salto di qualità: prima con l’acquisto di un’auto ibrida per gli spostamenti di servizio e adesso mettendo a disposizione dei dipendenti una stazione di ricarica nella sede di lavoro. Sono tanti i dipendenti che arrivano da lontano e sono più comodi ad arrivare in auto, sostenendo però spese importanti in rifornimenti e contribuendo all’inquinamento atmosferico. Siamo convinti che questa iniziativa, unita al bonus auto, possa incentivare qualcuno a fare un cambiamento nel segno della sostenibilità potendo contare già su una stazione a disposizione 5 giorni su 7. Noi crediamo e stiamo investendo su una Provincia sostenibile e attenta all’ambiente. Anche questa iniziativa guarda al futuro, dimostrando che, a piccoli passi, cambiare cultura della mobilità si può” hanno spiegato il presidente Luca Santambrogio e il consigliere Meroni.

La stazione intelligente è stata installata a parete in un’area appositamente dedicata alla ricarica delle auto elettriche nel parcheggio sotterraneo e permette la ricarica simultanea di due veicoli collegati attraverso prese di tipo 2 in conformità alle normative internazionali.

L’energia utilizzata per le ricariche elettriche delle auto viene in parte autoprodotta dall’impianto fotovoltaico installato presso la sede.

