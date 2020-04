In quarantena lo spaccio non si ferma, arrestato pusher

In quarantena lo spaccio non si ferma, i Carabinieri arrestano un pusher. E’ successo a Limbiate, ma non è l’unico caso. Maxi controlli dei Carabinieri della Compagnia di Desio.

Arrestato per spaccio di droga

In manette è finito uno spacciatore di Limbiate di 21 anni. In queste settimane, con l’invito a stare a casa, ha modificato le sue abitudini e ricevuto i clienti direttamente al suo domicilio. Il viavai continuo ha messo in allarme i vicini, che non hanno perso tempo e hanno segnalato l’andirivieni ai Carabinieri. Gli uomini dell’Arma sono subito intervenuti e hanno fermato sia il pusher che un cliente, un operaio di 34 anni residente a Limbiate. Nella sua abitazione i militari hanno trovato un etto di hashish, delle bustine pronte per lo smercio e 380 euro.

A Limbiate 40enne ferisce con il coltello la mamma e il fratello

Altro episodio sempre a Limbiate. Protagonista un 40enne. Nei giorni scorsi ha perso la testa e per futili motivi ha preso un coltello dalla cucina e ha inveito contro la mamma di 64 anni e il fratello di 28 anni. Li ha feriti in modo lieve. I due, poi condotti al Pronto soccorso, hanno avuto una prognosi di 7 e 15 giorni. Quando sono intervenuti i Carabinieri hanno trovato il 40enne in uno stato di alterazione alcolica. Dovrà rispondere di lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.

Fa la spesa ma non paga: “Non ho i soldi per mangiare”, denunciato

A Nova Milanese i Carabinieri sono intervenuti in un supermercato. Un 50enne seregnese, dopo aver riempito il carrello con merce per circa 70 euro, pensava di passare dalle casse senza pagare. Fermato dalla cassiera e dalla guardia giurata, si è giustificato: “Non ho i soldi per mangiare! Lasciatemi andare”. E’ stato denunciato.