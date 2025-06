Inseguimento rocambolesco ieri a Meda.

In sella a una moto senza assicurazione fugge dalla Polizia locale e provoca un incidente

Durante un servizio di controllo gli agenti della Polzia locale hanno notato un motociclista in sella ad un mezzo 250 cc che alla vista della pattuglia, invece che fermarsi si dava alla fuga. Subito gli agenti si sono messi all'inseguimento del centauro che all'inseguimento del motociclista che da via indipendenza sembrava aver fatto perdere le proprie tracce.

Gli agenti lo hanno ritrovato poco dopo in via Tre Venezie dove a causa di una mancata precedenza aveva provocato un sinistro. L'uomo, rimasto illeso, è stato sanzionato per un importo di euro 3300. La patente è stata ritirata per una sospensione breve con la decurtazione di 14 punti. Inoltre il motociclista, un 45enne residente a Cabiate, è stato sanzionato perché conduceva un veicolo con patente di categoria diversa.