In servizio la nuova vigilessa di Meda

E’ entrata in servizio il primo settembre la nuova vigilessa di Meda. Si tratta di Paola Arena, 38enne di Torre del Greco (Napoli).

E’ una delle vincitrici del maxi concorso indetto da Cesano Maderno, Meda e Varedo, che permette ai tre Comuni di assumere, rispettivamente quattro, tre e un agente di Polizia Locale. Dopo Claudio Dipietro, 37enne di Nicosia (Enna) entrato in servizio ad agosto, è arrivata la nuova agente a rinforzare l’organico della Polizia Locale, che dal 16 settembre potrà contare anche su un terzo vigile. In totale il comando guidato da Valter Bragantini arriverà a quota 18 agenti.

Dal bed and breakfast al concorso

Per la 38enne campana, diplomata, si tratta della prima esperienza in Polizia Locale. “Prima aiutavo mio fratello nella gestione di un bed and breakfast a Pompei, ma ho lavorato anche in diverse concessionarie automobilistiche e come consulente per la Procura di Napoli”. Proprio questa esperienza l’ha spinta a studiare per tentare di entrare in Polizia Locale. “Ho partecipato a diversi concorsi e ho vinto quello indetto da Cesano con Meda e Varedo – aggiunge Arena – E’ una bella opportunità. Sono davvero soddisfatta”. Per il momento la 38enne si sta occupando della parte amministrativa nell’Ufficio verbali ed è affiancata da altri agenti.

