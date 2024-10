In tasca droga e un coltello a serramanico, arrestato 18enne

Nella serata di domenica, 13 ottobre 2024, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Seregno hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne italiano, residente in città, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di arma bianca.

In tasca droga e un coltello a serramanico

Durante un servizio perlustrativo, i militari hanno proceduto al controllo di un giovane che stava passando in piazzetta Lazzaretto a piedi. L’atteggiamento sospetto del 18enne ha fatto scattare un’immediata perquisizione, nel corso della quale sono stati rinvenuti nelle sue tasche due involucri contenenti circa 75 grammi di marijuana, un coltello a serramanico con lama di 18 centimetri, e una 80 euro.

La perquisizione a domicilio

Le operazioni si sono poi estese all’abitazione del 18enne, dove, nascosta sotto il letto, è stata trovata una scatola di cartone con dentro ulteriori 170 grammi di marijuana, 30 grammi di hashish, due bilancini elettronici e bustine di plastica utilizzate per il confezionamento delle dosi. Inoltre, è stata rinvenuta una pistola softair in metallo, priva del tappo rosso.

Arresti domiciliari per il 18enne

Tutta la sostanza stupefacente, il materiale per il confezionamento delle dosi, il denaro, il coltello a serramanico e la pistola sono stati sequestrati. Il 18enne è stato dichiarato in arresto. Dell’arresto è stata data immediata comunicazione al sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Monza, che ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.