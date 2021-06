In treno dalla Brianza a Genova: fermato corriere della droga

Dalla Brianza alla riviera ligure in treno con 15 involucri di marijuana. A fermare il viaggio del corriere ferroviario ci hanno pensato i Carabinieri. Sequestrato oltre un chilo di marijuana.

Dalla Brianza a Genova con la droga

I Carabinieri della Compagnia di Sestri Levante, in collaborazione con l’Arma di Desio, hanno arrestato, la scorsa notte, un 21enne di Desio per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Il controllo è avvenuto nella stazione dei treni della nota località di mare.

La droga nascosta nel trolley

Il giovane, una volta sceso dal convoglio ferroviario, ha trovato gli uomini dell’Arma ad attenderlo, dopo che i Carabinieri di Desio avevano segnalato ai colleghi genovesi un possibile ingente trasporto di stupefacente da parte di un passeggero di quel treno. All’interno del trolley in uso al ragazzo sono stati trovati 15 involucri di marijuana per oltre 11 etti di sostanza stupefacente. Il 21enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Genova Marassi in attesa di essere interrogato dal giudice.