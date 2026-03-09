In un deposito scoperte 40 tonnellate di sigarette e tabacco di contrabbando

Scoperto un deposito utilizzato da contrabbandieri di tabacco in uno dei tanti capannoni dell’area industriale di Desio.

Sequestrate 40 tonnellate di sigarette e tabacco di contrabbando

Al suo interno, i Carabinieri hanno trovato sigarette e tabacco sfuso di contrabbando per 40 tonnellate di merce complessiva, che era stata messa in scatoloni, impilati uno sopra l’altro. Il materiale, che è stato posto sotto sequestro dai militari, sarebbe proveniente, stando alle indagini, coordinate dal pm del Tribunale di Monza, Michele Trianni, da Paesi dell’est Europa. Gli accertamenti dei militari mirano ora a risalire ai proprietari dei prodotti di contrabbando. L’immobile industriale, a quanto risulterebbe dai riscontri effettuati, sarebbe stato dato in affitto dal proprietario a terze persone.

L’intervento dei militari a seguito di alcune segnalazioni

A seguito di alcune segnalazioni di movimenti sospetti attorno al fabbricato, i Carabinieri sono intervenuti, scoprendo il tabacco importato illecitamente, che avrebbe potuto fruttare milioni di euro. Il fenomeno del contrabbando di sigarette sembra conoscere un ritorno nel panorama criminale lombardo, alla luce di alcuni sequestri effettuati di recente tra Milano, Pavia, la provincia di Bergamo (dove era attiva una fabbrica clandestina in cui sono state rinvenute ben 60 tonnellate) e l’aeroporto di Malpensa, dove la Guardia di Finanza ha intercettato carichi di tabacco e melassa per il narghilè.