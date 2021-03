In un giorno 27 positivi, scende a 43 anni l’età media dei contagiati

Covid, continuano a crescere i positivi, con una media di 27 al giorno, raddoppiata in una settimana. Si abbassa l’età media dei contagiati che è di 43 anni.

Quasi raddoppiata la media al giorno dei contagiati

A Desio i contagiati della seconda ondata sono 2935, i guariti sono 2599, gli attualmente positivi sono 291. I decessi sono saliti a 45. Quasi raddoppiata in una settimana la media giornaliera dei positivi. Se, infatti, la scorsa settimana era di 15 casi al giorno, ora è salita a 27. Solo un paio di settimane fa erano 7/8. E’ scesa anche l’età media, passata da 44 anni a 43.

Prima della chiusura dei plessi, nel fine settimana 16 erano le classi delle diverse scuole cittadine in quarantena.

Il sindaco: “C’è ancora troppa gente in giro”

“La terza ondata c’è ed è pesante – commenta il sindaco, Roberto Corti – C’è preoccupazione. In attesa dei vaccini, il problema adesso è quello dei comportamenti individuali. Fondamentale in questo momento è il rispetto delle regole, il distanziamento, la mascherina. Bisogna evitare gli assembramenti, ma c’è ancora troppa gente in giro per la città. Anche i dati negli ospedali non sono rassicuranti, perché i ricoverati sono in crescita”. Al presidio di via Mazzini ieri, lunedì, erano 68, di cui cinque in terapia intensiva, 36 con la necessità di assistenza respiratoria.