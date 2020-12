In un video il grido di speranza della Croce Rossa di Lentate

Un messaggio di speranza e di pace, con l’auspicio che la guerra contro questo terribile virus finisca. E’ quello lanciato dai volontari del Comitato locale della Croce Rossa, che hanno girato un videoclip in occasione delle festività natalizie sulle note di «Happy Xmas (War is over)» di John Lennon.

Il video della Croce Rossa per dire “War is over”

«Lo abbiamo girato in sede e per le vie del paese, coinvolgendo una cinquantina di volontari guidati da un professionista. Ovviamente, anche se non avevamo le mascherine, la registrazione è avvenuta rispettando le norme di sicurezza – spiega il delegato stampa Stefano Orsenigo – Le prove sono durate circa due settimane e il risultato è davvero bello. Speriamo che piaccia e arrivi al cuore dei cittadini». Il video lancia una nuova raccolta fondi promossa dal Comitato in occasione delle festività natalizie e contemporaneamente vuole essere un augurio ai lentatesi e non solo: «E’ un grido di speranza, vogliamo poter annunciare che “War is over”, la guerra è finita, proprio come dice la canzone», prosegue Orsenigo.

Il tributo a Stefano D’Orazio

I volontari hanno scelto la versione dei Pooh per un tributo a Stefano D’Orazio, il batterista dello storico gruppo recentemente scomparso: «Vogliamo rendergli omaggio perché insieme a Roby Facchinetti aveva dedicato la canzone “Rinascerò rinascerai” ai soccorritori, per ringraziarli del loro impegno in questi mesi sempre in prima linea». Emozionante la parte finale in cui i soccorritori, tenendo in mano le fiaccole, si sono disposti in modo da tale da formare un albero di Natale, ripreso dall’alto da un drone.

Ecco il video

