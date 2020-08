In vacanza a Napoli… di nascosto. L’incredibile vicenda ha visto protagoniste tre 15enni, due di Desio e una di Cornate d’Adda.

Fuga all’ombra del Vesuvio

Una vacanza tanto sognata, ma mai approvata dai rispettivi genitori. La fermezza di mamma e papà, tuttavia, non ha impedito a tre 15enni brianzole di realizzare il loro sogno, concedersi qualche giorno di vacanza all’ombra del Vesuvio. Le tre giovanissime, nei giorni scorsi, hanno quindi ingannato i loro genitori e hanno raggiunto il capoluogo campano di nascosto in treno. Una vacanza che per la cornatese è durata il tempo del viaggio: la ragazza, infatti, si è pentita della fuga non appena arrivata a Napoli, decidendo immediatamente di chiamare casa e di prendere il primo treno per Milano. Nessun ripensamento invece per le due 15enni di Desio, che hanno scelto un hotel nei pressi della stazione, dove hanno pernottato per una notte. Il giorno successivo, tuttavia, le due desiane hanno capito che la loro fuga non avrebbe avuto lunga vita: sulle loro tracce, infatti, c’erano anche i Carabinieri, allertati dalle rispettive famiglie. Sentendosi “braccate”, le due giovani hanno quindi deciso di comunicare la loro posizione, facendosi raggiungere a Napoli dai famigliari. Per entrambe una bella lavata di capo, mentre lo stesso non si può dire per i proprietari dell’albergo dove le due ragazze avevano alloggiato. I titolari, padre e figlio di 66 e 33 anni, sono infatti stati denunciati per non aver regolarmente registrato le ragazze e per averle ospitate nonostante la minore età.

TORNA ALLA HOMEPAGE