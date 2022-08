In vacanza a Pantelleria circondati dalle fiamme

Hanno trascorso una notte senza corrente elettrica e con le valigie pronte, per poter sfuggire in caso di necessità alle fiamme giunte nei pressi della loro abitazione. Ci sono anche due coniugi di Vimercate tra i tanti turisti che la notte scorsa, tra mercoledì e giovedì, hanno dovuto fare i conti con il devastante incendio che ha colpito l'isola di Pantelleria.

Un rogo certamente doloso, appiccato in più punti e alimentato dal forte vento di scirocco, che ha costretto alla fuga anche noti vip che lì hanno le loro ville. Tra questi anche lo stilista Giorgio Armani e l’ex calciatore campione del mondo Marco Tardelli.

"L’allarme è scattato ieri sera, attorno alle 19.30 - ha raccontato oggi, giovedì, Maurizio Brioschi, 63 anni, residente a Vimercate e noto in città per la sua attività di agente immobiliare - Io e mia moglie Nadia veniamo qui ormai da 8 anni, affittando una casa in località Kattibuale (a nord dell’isola, ndr). Le fiamme si sono propagate molto velocemente anche grazie al vento. Sicuramente si tratta di un incendio doloso. Abbiamo staccato la corrente e abbiamo preparato le valigie nell’eventualità di dover fuggire in tutta fretta. Fortunatamente non è stato necessario. Ora la situazione sembra essere migliorata anche se tutto intorno a noi ci sono terreni bruciati. Il vento è ancora molto forte e ci sono diversi focolai ancora accesi".