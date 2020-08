In vacanza in Romagna vince mezzo milione di euro

La vacanza in Romagna non poteva avere un sapore migliore per una settantenne brianzola: la donna ha acquistato un Gratta e Vinci, ha grattato e ha scoperto di aver vinto mezzo milione di euro

A brindare è una settantenne infermiera in pensione, residente nel Desiano, che si trovava in vacanza in Romagna, in particolare a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, luogo che ormai frequenta da oltre trent’anni. La donna era andata, come fa sempre, al Pina Bar di Bellaria dove, oltre a fare colazione, ha anche acquistato un biglietto del Gratta e Vinci da 5 euro, concorso Miliardario. Il “23” è il numero che le ha regalato la clamorosa vincita. La 70enne inizialmente pensava di avere vinto 500 euro, poi però ha controllato meglio il biglietto e si è resa conto di aver vinto non 500 ma 500mila euro. Non subito, però, tanto che ha anche chiamato il proprietario del bar per avere conferma che la vincita fosse davvero di quella entità. E al “si” del commerciante l’emozione si è unita al comprensibile shock.

“La signora era visibilmente agitata e per questo ho deciso di accompagnarla direttamente a casa, in Brianza”, ha commentato il proprietario del bar

