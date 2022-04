In viaggio da mesi, trovato morto nel camper

Tragedia in Liguria

Un 63enne di Lentate sul Seveso è stato rinvenuto senza vita. La sorella ne aveva denunciato la scomparsa.

In viaggio da mesi, un 63enne di Lentate sul Seveso è stato trovato morto nel suo camper a Finale Ligure, in provincia di Savona.

In viaggio da mesi con il camper, trovato morto

Il ritrovamento risale a sabato 2 aprile 2022. L'uomo, un 63enne originario di Lentate sul Seveso, che da tempo viveva da solo, è stato trovato morto all'interno del camper con cui si era messo in viaggio a dicembre lungo l'Aurelia. A dare l'allarme un passante che da giorni vedeva il mezzo fermo nello stesso punto. Immediatamente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno proceduto agli accertamenti del caso. All'interno del mezzo è stato trovato il corpo senza vita dell'uomo, sul quale comunque non sono stati riscontrati segni di violenza. Si tratterebbe quindi di una morte naturale.

La sorella ne aveva denunciato la scomparsa

Venerdì sera la sorella dell'uomo, che da qualche tempo non riceveva più sue notizie, ne aveva denunciato la scomparsa alla stazione dei Carabinieri di Lentate sul Seveso. Il giorno dopo, la tragica notizia. Non essendo stati riscontrati segni di violenza sul corpo dell'uomo che possano far pensare a un'aggressione, il pm ha già dato il nulla osta per consegnare la salma ai familiari. Nella giornata di oggi, lunedì 4 aprile, il corpo del 63enne verrà recuperato in Liguria per poi essere riportato a Lentate per le esequie.