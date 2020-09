Inaugurato il parco scientifico di Meda FOTO

Inaugurato il parco scientifico di Meda intitolato a Cesare Tagliabue, imprenditore e benefattore scomparso a maggio a 88 anni.

Il taglio del nastro questa mattina, sabato 19 settembre 2020, in via Pace, nell’area verde di fianco alla nuova sede dell’Istituto Auxologico. Presenti le autorità civili, militari e religiose, oltre a tante famiglie con bambini, al Gruppo degli Alpini e al Corpo musicale La Cittadina (di cui Tagliabue era stato vicepresidente), che ha allietato la mattinata con vari brani musicali.

Il sindaco: “Manteniamo bello ciò che è bello”

“Inauguriamo questo parco dedicato a una persona che è stata molto importante per Meda, sia come imprenditore che nel sociale – ha esordito il sindaco Luca Santambrogio – E’ uno spazio particolare, con giochi scientifici, illusioni ottiche, specchi deformanti, tante attrazioni per intrattenere tutti i bambini”. Il primo cittadino ha anche invitato ad avere cura di questo spazio: “Già prima dell’inaugurazione sono stati trovati rifiuti abbandonati e ne è stato fatto un uso inadeguato. Tutti quanti dobbiamo avere un senso di responsabilità per mantenere bello ciò che è bello”.

Augusto Tagliabue: “In questo modo Cesare è sempre con noi”

Ha preso quindi la parola il fratello di Cesare Tagliabue, Augusto: “Cesare è sempre stato presente per la famiglia, per le associazioni, per il calcio, l’Avis, gli asili, la Fondazione Besana. Ringrazio il dottor Mario Colombo, direttore dell’Istituto Auxologico, e il nostro sindaco che ci ha permesso di dedicare questo spazio a Cesare, in modo che possa essere ancora presente tra noi, nelle nostre giornate”. Un ringraziamento particolare a Luigi Tagliabue, nipote di Cesare, che ha lavorato al progetto del parco scientifico.

Benedizione del parroco e taglio del nastro

Dopo la benedizione impartita dal parroco don Claudio Carboni, Augusto, insieme alle nuove generazioni della famiglia Tagliabue, ha tagliato il nastro. La cerimonia si è conclusa con l’esecuzione di altri brani da parte della banda e con uno spettacolo di fumogeni che hanno colorato il cielo.

