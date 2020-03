Incastrati dal satellitare dopo il furto in un box di Concorezzo

L’avrebbero fatta franca se non fosse stato per il satellitare. E invece una coppia di ladri è finita nella rete dei Carabinieri della Compagnia di Cassano d’Adda dopo aver fatto un furto in un box a Concorezzo.

Coppia di ladri in azione

Ieri mattina, martedì 3 marzo 2020, i due, ucraini, 30 e 29 anni, sono stati arrestati per furto e ricettazione. I militari del Norm di Cassano hanno ricevuto attorno alle 5.30 la segnalazione da parte della Centrale operativa di Monza, di uno scooter T-Max con motore spento ma in movimento, che si stava dirigendo da Madone verso il territorio di competenza della Compagnia.

Avevano rubato a Concorezzo

I Carabinieri dunque sono entrati in azione e all’altezza di Trezzo hanno intercettato un furgone Mercedes Vito (risultato poi rubato) a bordo del quale era occultato il mezzo, insieme a una bicicletta, alcuni caschi da moto e generi alimentari, tutto rubato in un box di Concorezzo, in Brianza. Se la moto non avesse avuto il localizzatore, i due sarebbero riusciti nel loro intento…

