Incastrato tra le lamiere dell’auto, sulla Ss 36 intervengono i Vigili del Fuoco

Resta incastrato tra le lamiere della propria autovettura, liberato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio lungo la Valassina, nel Comune di Seregno.

Incidente sulla Ss 36, resta incastrato tra le lamiere

La chiamata al distaccamento dei pompieri è arrivata intorno alle 14.40. Gli uomini dei Vigili del Fuoco sono stati allertati per un intervento di soccorso nel Comune di Seregno, sulla SS36 direzione Lecco, a causa di un incidente stradale. A seguito dello scontro tra più vetture, una persona è rimasta incastrata tra le lamiere. I pompieri sono intervenuti con Aps e carro fiamma dal distaccamento di Seregno. Sul posto anche i sanitari del 118 per prestare le prime cure alla persona rimasta ferita in seguito al sinistro e le Forze dell’Ordine a cui è toccata la ricostruzione dell’incidente.