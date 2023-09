Incendio a Calò, brucia il tetto di una palazzina

Fiamme alte e fumo in una palazzina in via Pozzi a Calò, frazione di Besana Brianza, a causa di un incendio che è divampato poco fa. Sul posto sabato mattina sono intervenuti diversi mezzi di soccorso e anche il sindaco.

Sul posto pompieri e ambulanza

Diversi mezzi dei pompieri, insieme a Carabinieri, ambulanza del 118 e Polizia locale sono arrivati poco fa, in via Pozzi, a Calò, all'intersezione con via Mattei, dove è improvvisamente scoppiato un incendio. A bruciare il tetto di una casa a tre piani, che si trova vicino all'oratorio della frazione. La palazzina ospita quattro appartamenti abitati da nove persone. 100 metri quadri di copertura sono finiti in cenere.

Distrutto il tetto

Non è ancora chiaro quale sia stata l'origine che abbia causato il rogo, che è divampato attorno alle 11 nel sottotetto e che ha poi distrutto gran parte della copertura. Al momento non risulterebbero feriti, fortunatamente. Sul posto è arrivato anche il primo cittadino Emanuele Pozzoli per monitorare la situazione in attesa del sopralluogo dei tecnici dei Vigili del fuoco e dell'eventuale verbale di inagibilità di alcuni alloggi. Non è da escludere che le fiamme si siano sprigionate da un corto circuito ai pannelli fotovoltaici posizionati sopra la copertura dell'edificio.

Chiusa la strada

Al lavoro i pompieri che stanno provvedendo a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Per consentire lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie è stata anche chiusa la via, così da consentire di lavorare in sicurezza.