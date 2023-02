Incendio a Carate Brianza: a fuoco la cappa della cucina

Intervento dei Vigili del fuoco a Carate Brianza per un principio d'incendio all'interno di un'abitazione.

Sul posto i pompieri di Carate e Seregno

Ieri sera, giovedì 9 febbraio, all'ora di cena le squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute in via Monte Baldo nella frazione di Agliate a Carate Brianza. Il principio d'incendio si è sprigionato nel locale cucina di un appartamento. Secondo i primi rilievi, ancora in fase di accertamento, le fiamme si sarebbero originate dalla cappa di aspirazione dei fumi, probabilmente a causa di un corto circuito.

L'intervento provvidenziale dei pompieri ha evitato però che l'incendio si propagasse ad altri locali dell'abitazione. Per spegnerlo è stato sufficiente l'intervento con un estintore. Sul posto sono state inviate l'autopompa e l'autoscala del distaccamento dei volontari di Carate Brianza e l'autopompa e il modulo di supporto del distaccamento dei volontari di Seregno.