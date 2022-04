Incendio a Carate Brianza, a fuoco un capannone

Si sono sentite anche un paio di forti esplosioni ieri pomeriggio, domenica di Pasqua, a Carate Brianza. A causarle un incendio divampato all'interno di un capannone. 5 foto Sfoglia la gallery Capannone a fuoco

E' successo intorno alle 16,30, in via San Carlo a Carate Brianza. Le fiamme hanno avvolto l'angolo esterno di un capannone dove era ricoverato del materiale combustibile, incendiando successivamente anche due grossi pini che svettavano nel giardino confinante.

Fiamme e fumo denso

Sul posto i Vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme. Queste ultime - altissime - si scorgevano da lunga distanza, così come il denso fumo che si alzava dal capannone. L'incendio, come detto, ha riguardato l'angolo esterno dello stabile di via San Carlo.