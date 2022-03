Incendio a Carate Brianza: pompieri al lavoro per due ore

Al Valà

In fiamme un terreno di via Tintoretto. Non è esclusa l'origine dolosa del rogo

Hanno lavorato per due ore i Vigili del fuoco intervenuti questo pomeriggio, mercoledì 23 marzo, a Carate Brianza per un incendio divampato in un terreno.

Terreno in fiamme al Valà

Il rogo ha riguardato un appezzamento semiboschivo in via Tintoretto, di fronte al civico 5, nel rione del Valà. Le fiamme hanno "mangiato" in fretta le sterpaglie, complice anche la siccità delle ultime settimane. Fortunatamente non hanno raggiunto le abitazioni della zona.

Indagini in corso sulle cause

I Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per un paio di ore buone per domare l'incendio. In via Tintoretto sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale. Le indagini sono ora in corso per accertare l'origine del rogo; non è esclusa la mano dell'uomo.