Incendio a Cesano Maderno, è morta anche la mamma del 52enne

Nemmeno l'anziana madre è riuscita a sopravvivere. Salgono a due le vittime dell'incendio scoppiato poco prima delle 9 di oggi, martedì 9 luglio, in un appartamento in corso Roma a Cesano Maderno.

Incendio a Cesano Maderno, è morta anche la mamma

Dopo Raffaele Esposito, 52 anni, morto questa mattina poco dopo l'arrivo all'ospedale di Desio, dove era stato trasportato in ambulanza in condizioni disperate, nel pomeriggio si è spenta anche l'anziana madre, 82 anni, ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano in gravissime condizioni, con ustioni di secondo e terzo grado sul viso, sul torace e all'addome.

Il messaggio del sindaco Bocca

Il sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, poco fa ha lasciato un messaggio di cordoglio sui social: