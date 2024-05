E' ancora in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco in via Como a Cesano Maderno a causa di un incendio propagatosi intorno alle 11 di questa mattina, lunedì 6 maggio.

Incendio a Cesano, quattro squadre dei pompieri sul posto. Tre feriti soccorsi

L'incendio, secondo quanto riportato dai pompieri che stanno operando sul posto, ha interessato un furgone e del materiale accatastato posti al piano terra di un edificio di due piani. In base a quanto si apprende ci sono anche dei feriti: si tratta di tre persone soccorse in codice giallo dal personale del 118.

Le squadre presenti hanno prontamente spento l'incendio, prima che lo stesso si propagasse ai piani superiori. Sul posto proseguono le operazioni dei Vigili del fuoco presenti con l'autopompa e il carro soccorso da Desio, l'autopompa da Seregno, l'autobotte da Lazzate e l'autoscala dalla sede centrale.