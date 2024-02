Incendio a Concorezzo, prosegue il monitoraggio di Arpa: i primi risultati non destano preoccupazione. Intanto continuano le operazioni di spegnimento del rogo da parte dei Vigili del fuoco nei capannoni di via Primo Maggio.

E' di pochi minuti fa l'ultimo aggiornamento del Comune di Concorezzo sullo spaventoso incendio che ieri mattina, venerdì 16 febbraio 2024, ha letteralmente divorato alcuni capannoni nella zona industriale del paese.

"I Vigili del fuoco sono ancora all’opera per spegnere gli ultimi focolai ancora attivi all’interno dei capannoni coinvolti in via Primo Maggio - si legge nel comunicato diramato dall'Amministrazione comunale - Ricordiamo che i primi risultati delle analisi svolte ieri in loco non hanno evidenziato problematicità. Il monitoraggio di ARPA proseguirà anche nei prossimi giorni per analizzare la qualità dell’aria grazie al campionatore ad alto volume posizionato ieri alla scuola di via Ozanam. Un nuovo filtro è stato installato questa mattina. I primi risultati delle analisi svolte saranno disponibili a inizio settimana".