Incendio a Cornate, a fuoco i bancali in una ditta

Fiamme molto alte e fumo che ha presto reso l'aria irrespirabile.

A fuoco bancali di legno

E' allarme a Cornate d'Adda per l'incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 3 febbraio, nel cortile di una ditta che recupera bancali in legno.

Sul posto diversi mezzi dei Vigili del fuoco

Le fiamme si sono levate improvvisamente, poco dopo le 13, al civico 70 di via Stucchi, nella zona industriale. Nel giro di pochi minuti sul posto sono giunti sette mezzi dei Vigili del fuoco (tre autopompe, due autobotti, un'autoscala e un carro soccorso per un totale di trenta pompieri impegnati). Chiesto per precauzione anche l'intervento di due ambulanze: una delle due è ripartita in codice verde verso l'ospedale con un uomo di 52 anni.

Strada chiusa, aria irrespirabile

Presenti anche gli agenti della Polizia locale, che hanno provveduto a chiudere l'accesso alla strada a fondo cieco, e i Carabinieri. I Vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme raggiungano anche il capannone dell'azienda. Nella zona si avverte un forte odore, l'aria è irrespirabile.

Ad assistere alle operazioni, con apprensione, anche i titolari e i dipendenti delle aziende vicine che temono che le fiamme possano propagarsi. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Cornate, Giuseppe Felice Colombo.