Incendio a Meda, in fumo 3mila metri quadrati di vegetazione

Incendio a Meda nel pomeriggio di oggi, martedì 6 aprile 2021. Circa 3mila metri quadrati di vegetazione sono andati in fumo.

Incendio a Meda nel Parco delle Groane

Questo pomeriggio sono andati in fumo circa 3mila metri quadrati (non è stata ancora effettuata la perimetrazione) di vegetazione sul territorio di Meda, all’interno del Parco delle Groane. In base a quanto ricostruito, l’allarme è scattato intorno alle 16 in via Santa Maria, lungo la SP221, località Quattro Strade.

Vasto spiegamento di mezzi e uomini

Subito sono intervenuti i mezzi antincendio dei volontari del Parco Groane (9) e AIB Protezione Civile di Meda e Cabiate (Protezione Civile della Provincia di Como), oltre ai Vigili del Fuoco di Lazzate, Seregno e Bovisio Masciago per un totale di 25 uomini impegnati. L’incendio è stato domato poco dopo le 18, quindi sono iniziate le operazioni di bonifica.