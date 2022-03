L'intervento

Pompieri al lavoro in via Torricelli. Non risultano feriti o intossicati.

Diversi squadre dei Vigili del fuoco sono al lavoro in questi minuti a Seregno a causa di un incendio che si è sprigionato in via Torricelli.

Incendio a Seregno, distrutto il tetto di una abitazione

In base a quanto è stato possibile accertare intorno alle 13.30 sono stati allertati i Vigili del fuoco dopo che all'interno di un appartamento posto al primo piano di una abitazione di via Torricelli, forse a causa di una stufa a pellet, si è sviluppato un incendio. L'abitazione, situata nel quartiere seregnese di Santa Valeria, si trova all'angolo con via Keplero e accanto ad una officina meccanica.

Sul posto sono subito intervenuti i pompieri del distaccamento di Monza, Desio e Seregno mentre a scopo precauzionale è stata inviata sul posto anche una ambulanza della Croce verde lissonese; al momento fortunatamente non risultano persone ferite o intossicate. Ingenti invece i danni alla struttura il cui tetto è andato completamente distrutto.

In via Torricelli si trovano attualmente anche i carabinieri della Compagnia di Seregno per gli accertamenti del caso.

La strada è stata chiusa al transito dei veicoli in corrispondenza dell'abitazione in cui si sono sprigionate le fiamme.