Incendio a Verano, si addormenta con la sigaretta e resta intossicato

Grande dispiegamento di forze nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 gennaio in via Vittorio Emanuele al civico 6 a Verano per l’incendio scoppiato in un appartamento al piano terra.

A fuoco l'alloggio in centro a Verano

Secondo le prime informazioni raccolti il proprietario di casa si è addormentato probabilmente con una sigaretta accesa, che ha poi provocato un incendio.

Una volta dato l’allarme, sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Seregno e Carate, oltre ai Carabinieri e la Polizia locale. Il tratto di strada è stato parzialmente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso in piena sicurezza.

I pompieri sono entrati all’interno dell’abitazione dove era presente solo il proprietario, rimasto intossicato dal fumo e hanno spento l’incendio.

Soccorso un 50enne

L’uomo, un cinquantenne, è stato soccorso dalla Croce Bianca di Besana Brianza, che lo ha stabilizzato prima di trasportarlo in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Nonostante abbia aspirato parecchio fumo, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Inizialmente la situazione sembrava molto più grave ed è stato attivato anche l’elisoccorso, atterrato presso il campo sportivo.

Sul posto anche l’automedica mentre i soccorritori dell’Avis Meda si sono occupati di dare assistenza ai Vigili del fuoco.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Al vaglio anche un’ordinanza di inagibilità del locale interessato dall’incendio, di cui non possiamo dare conferma in quanto il Giornale era già andato in stampa.