Incendio al Movie di Desio

Incendio al Movie Club di Desio, pronto intervento dei Vigili del Fuoco.

Incendio nella discoteca Movie

L'allarme è scattato ieri, domenica 6 ottobre 2024, intorno alle 9 nella nota discoteca in via Tripoli. Sul posto si sono portate diverse squadre dei Vigili del Fuoco con tre autopompe, un'autoscala e un carro soccorso.

I Vigili del Fuoco hanno circoscritto le fiamme

I pompieri hanno estinto l'incendio, evitando la propagazione delle fiamme ai locali limitrofi che, in tal modo, non hanno subito danni. Non si sono registrati feriti.