Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 11 agosto, diverse squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate a Limbiate dove si è verificato un incendio al settimo piano di uno stabile.

Incendio al settimo piano di uno stabile: pompieri al lavoro

Secondo quanto è stato possibile accertare, l'allarme è scattato poco prima delle 18 in un appartamento al civico 21 di via Curiel dove ha preso fuoco un materasso e altre masserizie. Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Desio, Lissone e Bovisio. In aiuto è arrivato anche il carro soccorso di Lazzate e l'autoscala di Lazzate e di Monza. Per precauzione è sopraggiunta anche l'ambulanza ma fortunatamente l'intervento si è concluso senza feriti o intossicati.

Sul posto anche i Carabinieri per accertare con precisione la causa delle fiamme nell'appartamento.