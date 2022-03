Incendio alla canna fumaria, pensionato spegne le fiamme

A Besana

Canna dell'acqua in mano, ha impedito che l'incendio provocasse gravi danni

La canna fumaria ha preso fuoco. Fortunatamente il proprietario di casa ha tenuto i nervi saldi e ha spento da solo le fiamme.

Incendio a Villa Raverio

E' successo questa mattina, domenica 6 marzo 2022, a Villa Raverio, frazione di Besana in Brianza. Erano le 9 quando in via Sirtori la canna fumaria di un'abitazione monofamiliare ha preso fuoco accidentalmente. All'interno della casa c'erano i proprietari, due pensionati. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Besana in Brianza e i Vigili del fuoco di Seregno, Desio e Carate Brianza.

Pensionato spegne le fiamme

Il proprietario di casa si è dato subito da fare e, prima dell'arrivo dei soccorsi, è riuscito a domare le fiamme usando la canna dell'acqua. In questo modo ha impedito che l'incendio provocasse gravi danni alla sua abitazione. L'edificio è stato giudicato agibile.