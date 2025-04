Incendio alla Rivolta Carmignani, a fuoco il reparto tessile

Incendio nel reparto tessile della storica azienda Rivolta Carmignani in via Italia a Macherio. E' successo nel tardo pomeriggio, il rogo si è sviluppato poco dopo le 17.30.

Incendio alla Rivolta Carmignani

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per domare un incendio che ha coinvolto la nota azienda di tessitura di via Italia. I pompieri, giunti sul posto, hanno estinto rapidamente l'incendio che ha interessato un reparto di produzione con macchinari all'interno. Le fiamme non hanno coinvolto ulteriori parti del capannone. Sul posto tre autopompe, un'autobotte, un'autoscala, un carro soccorso e la vettura del funzionario di guardia, oltre a un'ambulanza della Croce Rossa di Brugherio per precauzione. L'intervento è sotto controllo e si stanno ultimando le ultime operazioni di bonifica. Al momento non è chiaro quali siano le cause che hanno scatenato il rogo.

Danni nella storica azienda tessile

Nel 2017 la storica azienda tessile Rivolta Carmignani, con sede tra via Italia e via Visconti, ha festeggiato 150 anni. E' da sempre specializzata nella produzione di biancheria di altissima qualità, destinata al mercato alberghiero e della ristorazione. Una realtà storica e una famiglia che con tenacia e operosità persevera nel proprio lavoro rimanendo fedele al motto del fondatore: «Fede nel lavoro». Ciò che rende unica l'azienda è il fatto che l’azienda è stata portata avanti dalla stessa famiglia. Cinque generazioni a partire dal capostipite, il trisnonno Leopoldo Rivolta, che aprì una filanda nella seconda metà dell’Ottocento in una zona dove si coltivava il baco da seta. Premiati dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza, la Rivolta Carmignani è stata fornitrice dei Savoia e delle più importanti case regnanti d’Italia.

Il servizio completo sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 22 aprile 2025.