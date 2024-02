Incendio alla Rsa di Limbiate, evacuati quaranta ospiti

Paura in serata per un incendio divampato alla Rsa "Attanasio" di Limbiate: evacuati quaranta ospiti, trasferiti dal piano in cui si sono sprigionate le fiamme al piano terra. Ancora da accertare le cause del rogo.

Incendio alla Rsa, Vigili del Fuoco in azione

Squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo a Limbiate per un incendio divampato all'interno della Residenza per anziani di via Trieste. In corso l’evacuazione di alcune decine di pazienti. L'allarme è stato dato poco dopo le 21. Al momento, da quanto si è appreso, nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita.

Quaranta persone trasferite al piano terra

Grazie al tempestivo intervento del personale della Rsa e delle squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Monza e Brianza gli ospiti, quaranta per l'esattezza, sono stati fatti evacuare dal piano interessato dall'incendio e trasferiti dalle loro camere al piano terra in modo da garantire la loro sicurezza. Il rogo, a quanto risulta, ha interessato una singola stanza al primo piano della struttura a tre piani, che ospita complessivamente 240 pazienti. Le fiamme sono state prontamente circoscritte alla sola camera interessata e non hanno coinvolto altre parti dell'edificio. Sul posto stanno operando due autopompe, due autoscale, due carri soccorso e un funzionario tecnico per coordinare le operazioni di soccorso. Seguono aggiornamenti.