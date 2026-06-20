Intervento in via XX Settembre

Incendio all’isola ecologica, bruciano i cassonetti

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di domare le fiamme, evitando che si propagassero ad altre aree dell'impianto.

Incendio all’isola ecologica, bruciano i cassonetti

Limbiate · 20/06/2026 alle 12:54

Incendio all’isola ecologica di Limbiate, in fiamme i cassonetti. in fase di accertamento le cause che hanno scatenato il rogo.

Tre cassonetti in fiamme

E’ successo nel pomeriggio venerdì 19 giugno. Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e della Brianza sono intervenute alle 18.15 all’isola ecologica di Limbiate, in via XX Settembre,  per un incendio che ha interessato tre cassoni che contenevano materiale di risulta.

Diversi i mezzi dei Vigili del Fuoco intervenuti all’isola ecologica

Per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state impiegate due autopompe serbatoio (APS) e un’autobotte pompa (ABP). Il tempestivo intervento ha consentito di domare le fiamme, evitando che si propagassero ad altre aree dell’impianto. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

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