Appartamento distrutto da un incendio

A Seregno Pasqua di fuoco in via Solferino, zona Crocione. Verso le 18.10 sono dovuti intervenire pompieri, forze dell'ordine e personale del 118 per l'incendio di un appartamento.

Alloggio distrutto da un incendio

Nel tardo pomeriggio della domenica di Pasqua, 20 aprile, le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza sono intervenute per un incendio che ha coinvolto un'abitazione situata al piano terra in un contesto cortilizio in zona Crocione, nel quartiere Sant'Ambrogio. Le fiamme stavano già avvolgendo i tre locali dell'immobile quando sono arrivati i pompieri in via Solferino. In quel momento l'appartamento non era occupato e non c'era nessuno nemmeno ai piani superiori dell'immobile di corte.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

L'intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto sono accorse due autopompe dal distaccamento cittadino, un carro soccorso dalla caserma di Desio e l'autoscala dalla sede centrale di Monza per domare le fiamme. Presenti anche i Carabinieri e il personale sanitario con l'ambulanza del 118, ma non si sono registrati feriti, né intossicati. Restano da accertare le cause del rogo dell'appartamento, nel quale vivono degli stranieri.