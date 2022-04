Incendio in un appartamento, condominio evacuato

Meda

Le fiamme al secondo piano di un edificio in via Trieste. Sul posto Vigili del fuoco, Carabinieri e ambulanza. Non si registrano feriti, né intossicati.

Incendio in un appartamento al secondo piano di un condominio in via Trieste a Meda, sul posto Vigili del fuoco, Carabinieri e un'ambulanza. La famiglia che risiede nell'alloggio è riuscita a scappare, evacuato l'intero immobile a scopo precauzionale.

A Meda fiamme in un appartamento al secondo piano di un condominio in via Trieste, al civico 134. Alcuni residenti hanno notato delle scintille sul balcone, dove si trova anche la caldaia, poi le fiamme che si sono estese al salotto dell'alloggio. All'interno si trovavano una mamma con due dei tre figli, che sono riusciti a scappare e a mettersi in salvo.

In via Trieste sono accorse le squadre dei Vigili del fuoco dalle caserme di Seregno, Desio e Monza, oltre ai Carabinieri della stazione locale e un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense. Per fortuna fiamme e fumo non hanno provocato feriti, né intossicati. Durante le operazioni di spegnimento dell'incendio l'intera palazzina è stata fatta evacuare dai pompieri, in attesa delle verifiche statiche per valutare la consistenza dei danni strutturali.