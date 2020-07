A Seregno incendio nel camion di Gelsia Ambiente

A Seregno principio d’incendio nel camion di Gelsia Ambiente per la raccolta di carta e cartone. E’ successo pochi minuti fa in via Mameli, sul posto i Vigili del fuoco di via Ballerini che hanno subito spento le fiamme.

A Seregno principio d’incendio nel cassone del camion di Gelsia Ambiente con cui vengono raccolti carta e cartone. E’ accaduto intorno alle 10 di oggi, venerdì 10 luglio, in via Mameli a ridosso dell’intersezione con via Cairoli, nel quartiere Santa Valeria. Durante la raccolta del materiale, il personale di Gelsia Ambiente ha visto le fiamme sul lato destro del compattatore e ha subito lanciato l’allarme per evitare che il fuoco potesse estendersi all’intero materiale.

L’intervento dei Vigili del fuoco

In via Mameli sono subito accorsi i pompieri del distaccamento cittadino che, in pochi istanti, hanno spento il focolaio nel cassone del compattatore. E’ probabile che l’incendio sia partito dal contatto della pala meccanica che schiaccia la carta e il cartone con il materiale raccolto a bordo strada dal personale di Gelsia Ambiente. I Vigili del fuoco hanno poi consigliato agli operatori ecologici di non proseguire la raccolta e scaricare l’intero materiale per evitare un’eventuale ripresa del focolaio. L’episodio non ha provocato feriti e nessun danno gravo all’autocarro dell’Azienda del Gruppo Aeb Gelsia.

