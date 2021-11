Seregno

Le fiamme hanno distrutto la cabina del compattatore di Gelsia Ambiente. L'autista è riuscito ad accostare il veicolo in via Lambro e uscire senza rimanere ustionato.

Prende fuoco il camion dei rifiuti. Un incendio verso le 9 in via Lambro ha distrutto la cabina del compattatore di Gelsia Ambiente. L'autista è riuscito ad accostare il mezzo pesante e uscire prima che divampassero le fiamme.

Incendio distrugge il camion dei rifiuti

A fuoco il camion dei rifiuti di Gelsia Ambiente. L'incendio intorno alle 9 di questa mattina, giovedì 25 novembre, in via Lambro a ridosso della Valassina. Il mezzo pesante stava scendendo dal cavalcavia di via Montello quando è uscito del fumo dal motore. L'autista, con prontezza di riflessi, è riuscito ad accostare in via Lambro ed è sceso per aprire il vano motore nel tentativo di spegnere il principio d'incendio con l'estintore in dotazione al mezzo da lavoro. Ma le fiamme in breve si sono estese.

L'intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto sono accorse le squadre dei Vigili del fuoco di Desio e i colleghi volontari di Lissone con due mezzi. I pompieri hanno neutralizzato l'incendio, che ha distrutto interamente la cabina dell'autocarro, modello Iveco, ma non ha interessato il cassone del compattatore che era carico di rifiuti. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale per regolare il traffico e il sindaco, Alberto Rossi, allarmato dall'alta colonna di fumo nero che si vedeva anche dal centro città. Nella circostanza non si sono registrati feriti. Resta da capire l'origine. Al momento di controllare il motore, il conducente ha riferito di aver visto una fiammata dietro l'alternatore, ma di non essere riuscito a raggiungere quel punto con l'estintore.