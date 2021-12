Soccorsi

Incendio canna fumaria, accorsi quattro mezzi dei Vigili del Fuoco. Oggi pomeriggio, sabato 11 dicembre, i pompieri sono interventi a Limbiate

Incendio canna fumaria, accorsi quattro mezzi dei Vigili del Fuoco

Diverse squadre dei vigili del Fuoco sono accorse questo pomeriggio, sabato 11 dicembre, in via Linneo, a Limbiate. L'allarme è scattato in seguito all'incendio divampato all'interno della canna fumaria di una palazzina. Nella stradina al quartiere Ceresolo sono stati inviati quattro mezzi: autopompa e carro soccorso del distaccamento di Lazzate, autopompa dal distaccamento di Seregno e autoscala dal Comando di Monza.