Incendio canna fumaria, Vigili del Fuoco a Cesano Maderno

Ieri sera

Mobilitazione del Comando provinciale in via Cimarosa.

Intervento per le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di ieri a Cesano Maderno per l'incendio di una canna fumaria.

Incendio canna fumaria

I pompieri sono entrati in azione ieri, mercoledì 23 febbraio, in via Cimarosa, come detto per l'incendio di una canna fumaria. Sul posto sono state inviate un'autopompa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bovisio Masciago, un'autopompa del distaccamento di Desio e un'autoscala dal Comando di Monza.



Fiamme domate

Ad accorgersi dell'incendio sono stati alcuni passanti, che hanno subito chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. L'autoscala è stata indispensabile per permettere ai pompieri di arrivare sul tetto per domare le fiamme e valutare i danni al sottotetto e all'abitazione.