Incendio di una canna fumaria, brucia una parte del tetto

Incendio di una canna fumaria, nella prima serata di sabato, in un immobile di Agrate Brianza in via Don Carlo Marnoni, al civico 15. Brucia anche una parte del tetto ma per fortuna nessun contuso. Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza.

Incendio di una canna fumaria

Nella prima serata di sabato, 12 dicembre, si è sviluppato un incendio nella canna fumaria di una villetta nel Comune di Agrate Brianza, in via Don Carlo Marnoni al civico 15. Il fuoco è divampato verso le 20.30 e si è esteso a una porzione del tetto dell’abitazione. Sul luogo sono intervenuti due mezzi dei Vigili del fuoco di Monza, con un’autoscala, e uno dalla caserma di Vimercate. Per fortuna non si sono registrati feriti fra i residenti dell’edificio. L’attività dei pompieri ha evitato danni strutturali più seri. Un paio di settimane fa, un episodio simile si era verificato a Lentate sul Seveso.

